الأمين الأمم المتحدة ينتقد تربح شركات النفط في وقت تزداد فيه أزمة الطاقة العالمية

انتقد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تحقيق شركات النفط أرباحا طائلة، في وقت يعاني مئات الملايين من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

وقال إن الارتفاع الهائل في أسعار الطاقة فاقم من الأزمة الوجودية المتمثلة في تكلفة المعيشة بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص، مع استمرار اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك، أمس الأربعاء، خلال تقديمه الموجز الثالث من مجموعة الاستجابة للأزمة العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل (GCRG)، التي أُنشئت استجابة للأزمة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكشفت نتائج أعمال كبرى الشركات الأمريكية -على سبيل المثال- الفصلية عن تحقيق أرباح ضخمة، بفضل ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مثل إكسون موبيل التي بلغت أرباحها في الربع الثاني بقيمة 17.9 مليار دولار، بزيادة 4 أضعاف تقريبًا على 4.69 مليار دولار، أو 1.10 دولارًا للسهم، خلال المدة نفسها من عام 2021.

وسجلت شركة شيفرون أرباحًا بلغت 11.6 مليار دولار، وفي شل، وهي عملاق الطاقة الأنغلو-هولندية، بلغت 11.5 مليار دولار.

وقال الأمين العام، إنه من "غير الأخلاقي" أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد "أرباح قياسية"، بينما ترتفع الأسعار.

وأوصي موجز مجموعة الاستجابة الثالث بأن تجد الحكومات تمويلا فعالا لحلول الطاقة، مثل التحويلات النقدية الممولة من القطاع العام وسياسات الخصم لحماية المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك فرض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي تجنيها كبرى شركات النفط والغاز.

ودعا إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة الأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومع ذلك، يشير الموجز إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما المجتمعات الأكثر ضعفا.

وأشار التقرير، الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، إلى أنه منذ تفشي جائحة كـوفيد-19، لا تزال البلدان التي كانت تعاني أصلا من وطأة أزمة تكلفة المعيشة، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على الطاقة بأسعار معقولة.

وحذر الموجز الأممي، قائلا: "الأمر الأكثر إثارة للقلق يكمن في التدافع على الوقود، حيث تستطيع الدول الغنية فقط الحصول على الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار.. تحتاج الحكومات إلى الحيز المالي لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفا بهدف تجنب تفاقم مستويات الافتقار إلى الطاقة أو فقدان الوصول إلى الطاقة تماما. لا ينقص البلدان النامية الأسباب اللازمة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، إذ يعاني العديد منها من الآثار الشديدة لأزمة المناخ بما في ذلك العواصف والفيضانات والجفاف. ما ينقص هذه البلدان هو خيارات ملموسة وقابلة للتطبيق".

وأوضح الموجز، أن حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة عالمية، تذكير صارخ بالحاجة إلى تحقيق المرونة في مجال الطاقة وإعطاء دفع أقوى لجهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وشدد الموجز، على ضرورة استخدام السياسات وتدابير الحماية قصيرة الأجل للتخفيف من حدة الأزمة. أما على المدى المتوسط إلى الطويل، فينبغي الدفاع عن الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف اللازمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري، ومعالجة فقر الطاقة، وتعزيز وتنويع مزيج الطاقة العالمية.

وقالت ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومنسقة الموجز: "يتعين علينا زيادة التمويل ونقل التكنولوجيا للبلدان النامية وفقراء الطاقة في العالم".