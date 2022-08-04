التحوط لأسعار الوقود يوفر لشركات الطيران مليارات الدولارات

تشير الأرقام إلى أن شركات الطيران التي وقعت عقود للتحوط ضد ارتفاع أسعار الوقود ستوفر مليارات الدولارات من فواتير الوقود خلال العام الحالي، وذلك لأول مرة منذ تعافي القطاع من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شركتا ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية وأير فرانس كيه.إل.إم الفرنسية الهولندية إنهما حققتا وفرا بقيمة مليار دولار تقريبا من عقود التحوط لأسعار الوقود، وهو ما سيساعد الشركات في التغلب على ارتفاع أسعار النفط بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مجموعة آي.أيه.جي المالكة لشركة الطيران البريطانية بريتش أيروايز والإسبانية أيبيريا إن قيمة برنامج التحوط لأسعار الوقود لديها بلغت 2ر1 مليار يورو تقريبا. في الوقت نفسه زادت أسعار وقود الطائرات بنحو 45% خلال العام بالنسبة للشركات، في حين أن الأسعار زادت في السوق المفتوحة بنسبة 150% تقريبا.

وذكرت بلومبرج أن عقود التحوط لأسعار الوقود تحولت إلى ثروة كبيرة بالنسبة لصناعة الطيران التي تكبدت مبالغ كبيرة للحصول على المشتقات النفطية خلال فترة الجائحة التي شهدت انهيار الطلب على السفر الجوي واضطرار الشركات لوقف تشغيل آلاف الطائرات.