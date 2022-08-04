 سندات شركة مشاريع الكويت تحقق مكاسب قياسية - بوابة الشروق
الخميس 4 أغسطس 2022 11:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

سندات شركة مشاريع الكويت تحقق مكاسب قياسية

د ب ا
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 10:55 م
تشير البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السندات الدولارية لشركة مشاريع الكويت القابضة والتي تستحق السداد في شباط/فبراير 2027، تتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب لها على الإطلاق.

وذكرت الوكالة أن القيمة السوقية للسندات التي يبلغ سعر العائد عليها 5ر4% ارتفعت بقيمة 33 سنتا لكل دولار إلى 1ر81 سنت في تعاملات بورصة هونج كونج صباح اليوم.

وأضافت أن هذه أكبر زيادة يومية في قيمة السندات، منذ  طرحها في شباط/فبراير 2017.

يذكر أن شركة مشاريع الكويت القابضة، هي إحدى شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتهدف منذ تأسيسها عام 1975 إلى الاستثمار في القطاعات المالية والإعلامية والتقنية، وتضم الشركة حوالي 50 شركة في 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك