سندات شركة مشاريع الكويت تحقق مكاسب قياسية

تشير البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السندات الدولارية لشركة مشاريع الكويت القابضة والتي تستحق السداد في شباط/فبراير 2027، تتجه إلى تحقيق أكبر مكاسب لها على الإطلاق.



وذكرت الوكالة أن القيمة السوقية للسندات التي يبلغ سعر العائد عليها 5ر4% ارتفعت بقيمة 33 سنتا لكل دولار إلى 1ر81 سنت في تعاملات بورصة هونج كونج صباح اليوم.



وأضافت أن هذه أكبر زيادة يومية في قيمة السندات، منذ طرحها في شباط/فبراير 2017.



يذكر أن شركة مشاريع الكويت القابضة، هي إحدى شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتهدف منذ تأسيسها عام 1975 إلى الاستثمار في القطاعات المالية والإعلامية والتقنية، وتضم الشركة حوالي 50 شركة في 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.