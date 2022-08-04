وزيرة الخارجية البريطانية تنتقد رد الصين على زيارة بيلوسي إلى تايوان

انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، رد الصين على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وقالت تراس، خلال حملة انتخابية لقيادة حزب المحافظين البريطاني، "لا أدعم لغة الصين التحريضية بشأن القضية. ما يحدث أمر معقول تمامًا وأحث الصين على عدم التصعيد".

وبسؤال المرشحة لقيادة الحزب عما دعت إليه الحلفاء الغربيين، في وقت سابق، بشأن تقديم دعم أكبر لتايوان حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لهجوم من الصين، ردت تراس بأن "هناك سبل مختلفة للقيام بذلك، ففنلندا والسويد قد انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) كطريقة للتأكيد أنهما يخضعان للحماية .. وفي النهاية هي طريقة للتأكد من أن تلك الدول لديها القدرات التي تحتاج إليها".