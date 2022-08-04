 نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد - بوابة الشروق
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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:37 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 1:37 م

توجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية انجمينا، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا، يرافقه خلالها كل من مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أحمد إبراهيم مفضل، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد علي صبير.

وقال مجلس السيادة في بيان اليوم، إن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له، إلى جمهورية تشاد، لبحث مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي.


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