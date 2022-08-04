المبعوث الأمريكي إلى اليمن: نرغب بتوسيع الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار

أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، عن رغبته في توسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال المبعوث ليندركينج -في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" مساء اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإطار الأممي لإنهاء الحرب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن السعودية وسلطنة عمان لعبتا دورًا محوريًا في تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بدءا من أمس الأربعاء.

وأكد أن تمديد الهدنة سيمهد الطريق لعملية سياسية لإنهاء النزاع، موضحًا أن الولايات المتحدة قدمت مليار دولار من المساعدات الإنسانية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن نسبة الضحايا من المدنيين انخفضت إلى 60% بفضل الهدنة، مطالبًا بإنهاء حصار تعز.