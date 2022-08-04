 المبعوث الأمريكي إلى اليمن: نرغب بتوسيع الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار - بوابة الشروق
الخميس 4 أغسطس 2022 9:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

المبعوث الأمريكي إلى اليمن: نرغب بتوسيع الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 9:32 م | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 9:32 م

أعلن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينج، عن رغبته في توسيع هدنة اليمن إلى وقف شامل لإطلاق النار.

وقال المبعوث ليندركينج -في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" مساء اليوم الخميس- إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإطار الأممي لإنهاء الحرب، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن السعودية وسلطنة عمان لعبتا دورًا محوريًا في تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بدءا من أمس الأربعاء.

وأكد أن تمديد الهدنة سيمهد الطريق لعملية سياسية لإنهاء النزاع، موضحًا أن الولايات المتحدة قدمت مليار دولار من المساعدات الإنسانية.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن نسبة الضحايا من المدنيين انخفضت إلى 60% بفضل الهدنة، مطالبًا بإنهاء حصار تعز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك