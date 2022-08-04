ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 1.63% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم الخميس أن رصيده من الذهب وصل إلى 12.107 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 11.913 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وذكر المصرف أن رصيده من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 8.961 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) في نهاية 2020 مقارنة مع 1.134 مليار درهم في نهاية 2018 و4.044 مليار درهم في نهاية 2019.