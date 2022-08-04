الحكومة الفرنسية تعلن خططا لتعيين سفير للدفاع عن حقوق المثليين

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أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطط لتعيين سفير لشؤون السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (ال جي بي تي) للدفاع عن حقوق الشواذ في مختلف أنحاء العالم.

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن الخطة اليوم الخميس، قائلة إن المسؤول سوف يعمل دوليا لإزالة تجريم المثلية الجنسية والتحول الجنسي.

وقالت بورن "في السنوات الأخيرة، جرى التشكيك في حقوق السحاقيات والمثليين وثنائي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، بما في ذلك على الأراضي الأوروبية".

و سيكون المنصب الجديد في وزارة الخارجية. وأعلنت بورن أيضا عن تمويل إضافي سوف يستخدم لتعزيز مراكز مجتمع "إل جي بي تي" وإقامة المزيد من المؤسسات. وقالت إنه فيما يتعلق بالبر الرئيسي الفرنسي الهدف هو إقامة مركزين لكل منطقة.

وفي يوم الخميس قبل أربعين عاما، أبطلت فرنسا قانونا كان يجعل سن الموافقة على العلاقات الجنسية لثنائي المثل أعلى من سن العلاقات بين مغايري الجنس. وتم عدم تجريم المثلية في فرنسا رسميا في 1791.