 رئيس وزراء أرمينيا: الوضع في ناجورنو كاراباج صعب ومتوتر للغاية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء أرمينيا: الوضع في ناجورنو كاراباج صعب ومتوتر للغاية

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أغسطس 2022 - 11:55 ص

وصف رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، اليوم الخميس، الوضع الراهن حول إقليم ناجورنو كاراباج بأنه صعب ومتوتر للغاية.

وذكر باشينيان، خلال جلسة الحكومة الأرمنية، وفقا لقناة روسيا اليوم، إنه "ليس هناك عمليات قتال نشطة في ناجورنو كاراباج غير أن الوضع هناك لا يزال متوترًا للغاية"، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة في الإقليم تثير أسئلة عديدة حول نشاط قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وأعرب عن توقعه أن تمنع قوات حفظ السلام الروسية أي محاولات لانتهاك خط التماس (فصل القوات) في هذا الإقليم، مضيفا أن العسكريين الأرمنيين لا يخدمون في أراضي الإقليم.

وكانت أذربيجان اتهمت بمحاولة إفشال تنفيذ الاتفاقية الثلاثية حول ناجورنو كاراباج والموقعة بموسكو بتاريخ 9 نوفمبر عام 2020.


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