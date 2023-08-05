أكد الفنان أشرف عبد الباقي، تقديره المجهود الكبير الذي تبذله السيدات خاصة العاملات، مشيرًا إلى ظهور "تريندات" وبرامج تركز على النساء فقط.



وفيما يتعلق بتجاربه المسرحية، صرح عبد الباقي خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه سعيد بتجربته في مسرح مصر والتي بدأت بفكرة يعترض عليها الجميع في البداية.



وذكر أنه حث الممثلين الشباب على الامتناع عن التحدث عن السياسة والجنس والدين على خشبة المسرح، وأن مسرح مصر أصبح له الكثير من الشبيه، لذلك اتجهوا إلى "اللوكاندة".



وأضاف أنه يحترم أي شخص ينتقد مسرح مصر، خاصة وأن كل مشاهد لها ذوق فني وطابع محدد، وأن المسرح يحتاج إلى الارتجال ولكنه يعتبر أمر صعب في بعض الروايات.



وتابع: لما زرت العريش اكتشفت أن أهلها كانوا محرومين من المسرح المحترف، والعرض كان يومين فقط ودي كانت أول مرة أزور العريش من سنوات طويلة، ومن أول ما وصلت العريش كل الناس هناك بتسألني «كلت اللصيمة؟».





