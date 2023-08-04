اليابان تتابع عن كثب تأثير خفض السعودية الطوعي إنتاج النفط

أشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، إلى موقف الحكومة المتمثل في متابعة عن كثب لتداعيات خطة السعودية لتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى شهر سبتمبر المقبل.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "سوف نواصل المتابعة عن كثب -مع شعور بالتوتر- للتداعيات المحتملة (للخطوة السعودية) على سوق الطاقة العالمية، وعلى اقتصاد اليابان، بما يشمل الأسعارالآخذة في الارتفاع بالبلاد"، بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وأضاف: "سوف نعزز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة ومع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، لتشجيع الدول المنتجة على المساعدة في استقرار سوق النفط الخام العالمية بزيادة الإنتاج، والاستثمار فيه".

كان مصدر مسئول بوزارة الطاقة السعودية أعلن أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي لشهر آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكانية تمديد الخفض أو تمديده وزيادته، ليبلغ إنتاج المملكة الشهر المقبل حوالي 9 ملايين برميل يوميا.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى خفض تطوعي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي ويمتد حتى نهاية ديسمبر عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.