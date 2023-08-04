وصول 33 ألفا و900 لاجىء من أوكرانيا الى بولندا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ، اليوم الجمعة ، وصول نحو 33 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 14.25 مليون لاجئ.



وأضافت الوكالة أن نحو 33 ألفا و900 أوكراني غادروا بولندا أمس الخميس عائدين إلى بلادهم مرة أخرى ، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 12.47 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 ، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ، ويمنحهم إقامة قانونية ، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.