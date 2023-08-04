إصابة 28 شخصا بسبب حريق في مستشفى غرب ألمانيا

ذكرت الشرطة المحلية أن حريقا نشب في مستشفى، بغرب ألمانيا ، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، أدى لإصابة 28 شخصا، خمسة منهم إصابتهم خطيرة.

واندلع الحريق في غرفة مريض في المستشفى، في بلدة "هيمر" ، على بعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق دورتموند. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن العاملين سرعان ما بدأوا في إجلاء مرضى آخرين من المستشفى.

وطبقا لنتائج أولية، فإن الأشخاص الخمسة، الذين تعرضوا لإصابات خطيرة، عانوا من استنشاق الدخان، لكن بدون حروق.

وتم نقل 4 أشخاص، تعرضوا لإصابات خطيرة، إلى مستشفيات أخرى للعلاج، بينما تلقى شخص واحد مصاب العلاج في وحدة العناية المركزة، بالمستشفى نفسه، طبقا لمتحدث باسم هيئة الإطفاء.

ومن بين المصابين، مرضى بالإضافة إلى موظفين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الجزء من المبنى، الذي اندلع فيه الحريق، لم يعد صالحا للاستخدام.

وتولى محققون جنائيون من الشرطة المحلية التحقيق للوقوف على سبب الحريق.