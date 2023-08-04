في الوقت الذي مثل فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام المحكمة أمس الخميس في قضية التآمر لمحاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، تساءلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مكان تواجد زوجته السيدة الأولى الأمريكية السابقة ميلانيا ترامب.

وذكرت صحيفة "تايمز"، أنه بعدما اقتحم حشد من أنصار زوجها مبنى الكونجرس الأمريكي "الكبيتول" قبل عامين، أصدرت ميلانيا بيانا أذهل حتى بعض من أقرب أصدقائها.

وقالت ميلانيا: "أجد أنه من المخجل في ظل هذه الأحداث المأساوية ان يكون هناك شائعات بذيئة وهجمات شخصية غير مبررة، واتهامات مضللة مزيفة بشأني".

وأضافت السيدة الأولى الأمريكية، التي كانت شخصية متحفظة وغامضة في البيت الأبيض، أنها تدين العنف في الكابيتول.

وبينما مثل زوجها أمام المحكمة على بعد حوالي نصف ميل من الكابيتول، متهما بمحاولة استغلال العنف في ذاك اليوم لمنع التصديق على نتائج انتخابات عام 2020، أضحت ميلانيا أكثر تحفظاً.

وبحسب "تايمز"، لم تنضم ميلانيا إلى زوجها في حملته الانتخابية بينما يسعى لإعادة انتخابه، ولم ترافقه خلال مثوله أمام المحكمة في القضايا الجنائية الثلاث التي رفعت ضده في نيويورك وفلوريدا وواشنطن. وبدلاً من ذلك، تراجعت إلى رفقة دائرة صغيرة من الأصدقاء.

وقال آر كوري هاي، أحد معارف ميلانيا: إن "(ميلانيا) مهمة للغاية لعائلة ترامب، يعتمد الرئيس السابق على نصيحتها ودعمها لكن يجرى كل ذلك في خصوصية تامة".

وتمضي معظم وقتها مع والديها، وتبحث عن جامعات لإلحاق نجلها بارون (17 عاما).

وأضاف هاي: "ميلانيا شخص متحفظ وكتوم للغاية، لنكن صريحين، لقد احترقت من قبل من موظفين وأصدقاء كتبوا كتبا بشأنها وخانوا ثقتها".

وأشارت صحيفة "تايمز" إلى أن المساعدة السابقة لميلانيا، وينستون ولكوف، التي كتبت كتابا عنها، كانت أحد الأسباب التي جعلتها تتراجع أكثر من الحياة العامة. و

وتزعم ولكوف حاليا أن ميلانيا شاركت ودعمت جهود ترامب لقلب نتائج الانتخابات.

وحينها، تم تصوير ميلانيا إلى حد كبير على أنها لم تشارك في تلك الجهود. وقيل إنها بدأت حزم خزانة ملابسها ومجموعة أحذيتها بمجرد تأكيد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن في نوفمبر 2020.

لكن مؤخراً، أصرت ولكوف على أن السيدة الأولى كانت "جزءاً من كل شيء". وقالت: "أعتقد ان ميلانيا ترامب استدعيت عدة مرات في تحقيقات مختلفة".

وأضافت: "أعتقد حقاً أن.. سيكون هناك بالتأكيد أدلة توضح أنها فهمت ما كان يحدث. ميلانيا كانت متوائمة تماما مع فكره".

وقال أحد معارف ترامب وزائر دائم لمنتجع مارالاجو إن السيدة الأولى الأمريكية السابقة كانت في بعض الأحيان تظهر في العشاء مع زوجها في النادي، وتجلس عادة معه على الطاولة غير أنها كانت تلتزم الصمت طوال الوقت إلى حد كبير.

وأضاف: "لا تتواجد بملعب الجولف، ولا تخرج بالمسبح، ولا تلعب التنس. تذهب إلى المنتجع الصحي وحينها إما يغلقوه أو يبقوها في غرفة خاصة".