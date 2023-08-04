الفيضانات تضرب جنوب النمسا عقب أمطار غزيرة

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب النمسا عن فيضانات وانهيارات ثقيلة من الطين والأنقاض مساء أمس الخميس.

ولم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الجمعة، بتعطل الطرق المؤدية لبعض القرى في ولاية كارنتين بجنوب البلاد. وكانت مقاطعة فوركرماركت القريبة من حدود سلوفينيا، الأكثر تضررا.

ودعت السلطات السكان إلى تجنب القيادة إلا حال الضرورة. ونظرا لحجم المياه الضخم، وجه طلب للجيش الاتحادي لتقديم المساعدة.

وفي سانت بول بوادي لافانتال في كارنتين، نصحت السلطات السكان البقاء في الأدوار العليا وتجنب الأقبية والجسور.

وفي مناطق أخرى من البلاد، وصل حجم سقوط الأمطار إلى 70 لترا لكل متر مربع بعد منتصف الليل. وتلقت فرق الإطفاء استدعاءات للتخلص من المياه وإزالة الأشجار المتساقطة.

ووفقا لشركة انرجي شتايمارك للطاقة، انقطع التيار الكهربي عن نحو أربعة آلاف أسرة صباح اليوم الجمعة.