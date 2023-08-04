يرى محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرا على الاستمرار في البطولة العربية، لو تحلى أوسوريو بالواقعية المطلوبة في مواجهة الفرق السعودية "النصر والشباب"، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض قدم مستوى جيد لكنه هناك بعض التفاصيل ساهمت في الخروج المبكر من دور المجموعات.

وقال عبد الجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الزمالك يحتاج لدعم قوي في الموسم المقبل، وعلى الأقل 3 عناصر تستطيع اللعب مع المجموعة الحالية".

وأضاف: "الأهلي يمتلك جماهيرية كبيرة في دول العالم، وأصبح مميزا في قصة التفاعل الخاصة عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأكمل: "كان يجب على الأهلي إنهاء أزمة كهربا ودفع الغرامة من أجل التركيز في المرحلة المقبلة، وإنهاء الأزمة تماما".

وتابع: "الأهلي دائما بيحاول يحقق المكاسب رغم إمكانية هبوط المستوى في بعض اللقاءات".

وأتم: "لو شارك الأهلي بمستواه العادي كان من الممكن أن يتوج باللقب العربي، ورغم حالة الإجهاد لكن حزينا لغياب الأهلي عن البطولة، خصوصا في ظل التاريخ الكبير الذي يحظى به في البطولات العربية".