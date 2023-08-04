باير ليفركوزن يمدد تعاقده مع تشابي ألونسو حتى 2026

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، تمديد تعاقده مع تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الأول لمدة عامين وحتى عام 2026.

وتولى لاعب خط وسط المنتخب الإسباني الأسبق تدريب ليفركوزن في أكتوبر، وكان وقتها الفريق يصارع الهبوط، ولكنه استطاع أن يقود الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس.

كما قاد الفريق أيضا للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، رغم أنه افتقد مهاجمه الرئيسي باتريك شيك في أغلب فترات الموسم.

ورحل موسى ديابي عن الفريق للانضمام لأستون فيلا ولكن ليفركوزن لديه آمال كبيرة في تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم الجديد، حيث يبدأ الفريق مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة تيوتونيا أوتينسين يوم 12 أغسطس في كأس ألمانيا، ثم يفتتح مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة لايبزج يوم 19 أغسطس الجاري.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي في بيان إن الصحف اهتمت بوصول تشابي في أكتوبر الماضي ، ولكن كانت هناك شكوك بشأن قدرته على قيادة الفريق.

وأضاف أن النادي كان في وضع صعب، فبالرغم من أنه اسم عالمي، ولكن كان ينظر إلى تشابي على أنه مدرب ليس لديه خبرة ولم يدرب أي فرق كبيرة.

وأضاف :"ولكنني كنت دائما مقتنعا بقدراته، وكان تشابي مقتنعا بجودة فريقنا". وأبرم ليفركوزن صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد من بينها جرانيت شاكا وجوناس هوفمان.

وقال ألونسو :" أرى أن الموسم الماضي كان إيجابيا. ولكنني أريد المزيد، وأيضا يريد النادي هذا. نحن نعمل على هذا بطموح".

وارتبط اسم لاعب بايرن ميونخ السابق في وسائل الإعلام بتولي تدريب بطل الدوري الألماني إذا رحل توماس توخيل.