مصرف كومرتسبنك الألماني يزيد أرباحه رغم عبء القروض في بولندا

ساعدت أسعار الفائدة المرتفعة مصرف "كومرتسبنك" الألماني في الربع الثاني من هذا العام في امتصاص عبء جديد من قروضه بالفرنك السويسري في بولندا.

وأعلن البنك في فرانكفورت اليوم الجمعة تحقيقه أرباح بمقدار 565 مليون يورو، أي بزيادة قدرها الخُمس مقارنة بالعام السابق. وهكذا جاء أداء البنك أفضل مما توقعه المحللون.

ويواصل الرئيس التنفيذي للبنك، مانفرد كنوف، حاليا توقع أرباح موحدة للعام بأكمله أعلى بكثير من رقم العام السابق البالغ 1.4 مليار يورو. وفي النصف الأول من هذا العام، جنى البنك ما يقرب من 1.15 مليار يورو.

ويعزز هذه الثقة دخل الفوائد المرتفع بشكل ملحوظ. وفي الربع الثاني قفز صافي دخل الفوائد بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار يورو.

وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقع المجلس التنفيذي الآن أن يبلغ صافي دخل الفوائد 7.8 مليار يورو على الأقل. وفي مايو الماضي توقع البنك صافي دخل فوائد بنحو 7 مليارات يورو، لكن المحللين كانوا هنا أكثر تفاؤلا.