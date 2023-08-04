الحرس البحري التونسي ينتشل 4 جثث لمهاجرين ويعترض 176 آخرين

قال متحدث باسم الحرس الوطني في تونس يوم الخميس إن وحدات من الحرس البحري انتشلت 4 جثث لمهاجرين غرقى واعترض 176 آخرين قبالة سواحل ولاية المهدية، خلال محاولتهم العبور بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الإيطالية.



وأفاد المتحدث حسام الجبابلي أن المهاجرين ومن بينهم تونسيون ومن دول أفريقيا جنوب الصحراء حاولوا الإعتداء على الحرس البحري بالعنف باستخدام آلات حادة عند نقلهم إلى الخافرة البحرية.



ونفى المتحدث أنباء عن عملية اختطاف للخافرة من قبل المهاجرين الغاضبين.



وقال الجبابلي "تمت السيطرة على المجموعة بوصول تعزيزات من جيش البحر وجيش الطيران وتم نقلهم إلى ميناء المهدية".



وإجمالا اعترض الحرس البحري أكثر من 15 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الجاري وحتى يوليو أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وانتشل أكثر من 900 جثة، وفق بيانات وزارة الداخلية.