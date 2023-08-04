وزير الدفاع الروسي يؤكد ضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات كييف

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ضرورة توجيه ضربات استباقية لقوات كييف، قبل تطهير المواقع التي يشغلها، للحفاظ على حياة وسلامة العسكريين الروس.

وتفقد شويجو -حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم)، اليوم الجمعة- مركز قيادة قوات "المركز" الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وأعرب عن شكره لقيادة وأفراد قوات "المركز" على العمليات الهجومية الناجحة على محور كراسنوليمانسكي في لوجانسك، وتحريرها مواقع استراتيجية تخدم استمرار تقدم القوات الروسية.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرجي شويجو، عاين خلال تفقده قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في لوجانسك، أسلحة غربية اغتنمتها قوات "المركز"، بينها عربة "CV-90" السويدية.

وذكرت الوزارة، أنه خلال استعراض الأسلحة المغتنمة، لفت قائد قوات المركز، أندريه موردفيتشيف انتباه وزير الدفاع إلى افتقار المدرعات التي قدمتها الدول الغربية لأوكرانيا لقطع الغيار اللازمة لصيانتها، مما يجعل مستحيلا إصلاحها في ظروف القتال الميدانية.

وأشار موردفيتشيف إلى ضعف غزارتها النارية حيث تطلق 3 مخازن ذخيرة في كل منها 8 قذائف، وبعد ذلك يجب تلقيمها من جديد خلال دقيقة كاملة وهذا وقت قصير في ظروف الميدان، مضيفا أنها لا تحتوي على نظام توجيه آلي، ومرتفعة نسبيا عن الأرض مما يجعل إصابتها أسهل بكثير قياسا بالعربات والدبابات الروسية.