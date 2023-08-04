وزير خارجية السويد يدين تكرار جرائم حرق المصحف وتدنيسه في بلاده

أعرب وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، اليوم الجمعة، عن إدانة بلاده تكرار الجرائم المؤسفة بحرق وتدنيس المصحف الشريف لديها لما تنطوي عليه من إساءة لمعتقدات الغير.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي اليوم إن بيلستروم اتصل هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، تناول مسألة تكرار وقائع التعدي على قدسية المصحف الشريف.

وأشار بيلستروم إلى "شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من مثل هذه الأفعال العنصرية وكذا الصور المختلفة للتعصب إزاء دين أو معتقد".

وحسب البيان، أبلغ شكري نظيره السويدي "استياء الجانب المصري ورفضه للسماح بتكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف في السويد، بما يتنافى مع مختلف قيم حرية التعبير وينتقص من حقوق أفراد آخرين".

ونوه شكري بأن "تكرار مثل هذه الاستفزازات يقوض من جهود تعزيز التواصل وحوار الأديان التي تسعى جميع الدول لترسيخها لتعزيز التعايش والسلم في المجتمعات".

ومن ناحية أخرى، تطرق الحديث بين وزيري الخارجية إلى مسار العلاقات الثنائية بين مصر والسويد، والتعاون القائم في عددٍ من المجالات الاقتصادية والتنموية، وفق البيان.

كما حرص المسئول السويدي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية المصري للأوضاع في السودان، والجهود التي تضطلع بها مصر ثنائيا وفي إطار آلية دول جوار السودان من أجل إنهاء الأزمة السودانية والتعامل مع تداعياتها.