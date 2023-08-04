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المهاجم الإسباني سولدادو يعتزل كرة القدم

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 2:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 2:34 ص

أعلن المهاجم الإسباني الدولي السابق روبرتو سولدادو، مساء الخميس، إنهاء مسيرته الكروية التي استمرت 21 عاما.

ونشر سولدادو - 38 عاما - رسالة وداع عبر منصات التواصل الإجتماعي، مساء الخميس، أعلن من خلالها اعتزال كرة القدم .

ولعب سولدادو لفترة طويلة مع المنتخب الإسباني كما احترف في صفوف ريال مدريد وأساسونا وخيتافي وفالنسيا وتوتنهام وفياريال وفناربخشة وغرناطة وليفانتي.

وقال سولدادو في تسجيل فيديو "اليوم أضع نهاية لمسيرتي التي استمرت 21 عاما، وبذلك أضع نهاية لحلم لم أكن أتخيل أن يصبح حقيقة، أو أن يستمر طوال هذه الفترة".

ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" عن سولدادو القول "شكرا للزملاء والأصدقاء والعائلة والمدربين والجماهير الذين رافقوني في هذه الرحلة".


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