ارتفاع أرباح سوزوكي اليابانية للسيارات في الربع الأول من 2023

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ارتفعت أرباح شركة سوزوكي اليابانية العملاقة للسيارات في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت سوزوكي، اليوم الجمعة، أن أرباحها المنسوبة للمساهمين خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 15.1% لتصل إلى 67.06 مليار ين (470 مليون دولار) مقابل 58.28 مليار ين العام الماضي.

كما ارتفع العائد على السهم إلى 04ر138 ين، مقابل 120.01 ين قبل عام.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 34% مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، لتصل إلى 99.80 مليار ين.

وارتفع صافي مبيعات الشركة بنسبة 13.7% إلى 1.21 تريليون ين مقابل 1.06 تريليون ين قبل عام.

وبالنسبة للعام المالي 2023، تتوقع الشركة أن تصل الأرباح المنسوبة للمساهمين إلى 210 مليارات ين بما يوازي 434.35 ين للسهم، وأن تحقق صافي مبيعات بقيمة 5 تريليون ين.

وكانت سوزوكي توقعت في وقت سابق أن يبلغ حجم الأرباح المنسوبة إلى المساهمين 190 مليار ين، بما يوازي 393.16 ين للسهم، وأن تصل قيمة صافي المبيعات 4.90 تريليون ين.