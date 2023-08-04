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روسيا: أوكرانيا خسرت 43 ألف جندي في هجومها المضاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 6:21 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 6:21 م

قالت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، إن الجيش الأوكراني خسر أكثر من 43 ألف جندي من عناصره في هجومه المضاد خلال يونيو ويوليو الماضيين.

وأفاد متحدث الوزارة إيجور كوناشينكوف في تصريحات صحفية بأن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في الأسلحة أيضا خلال الفترة المذكورة، بينها 26 طائرة، و9 مروحيات، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأبناء.

ولم يذكر المتحدث الروسي تفاصيل بشأن أعداد القتلى والمصابين من الرقم المذكور.

وأضاف أن أوكرانيا خسرت أيضا 1831 دبابة ومدرعة، من بينها 25 دبابة ألمانية طراز "النمر" و7 دبابات فرنسية طراز "آي إم إكس" و21 مدرعة أمريكية طراز "برادلي".


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