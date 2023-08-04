قال أحمد نجيب الشابي زعيم "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اليوم الجمعة، إن الجبهة تستنكر تنصيب رئيس حكومة جديد غير معروف للتونسيين ولا يملك رؤية واضحة، داعيا إلى تكوين حكومة إنقاذ لمنع "انهيار" الدولة.

وقال الشابي في مؤتمر صحفي للجبهة إن الرئيس التونسي قيس سعيد اختار "شخصا نكرة لا أحد يعرفه في تونس، وهو لا يملك رؤية ولا برنامج، ولا يملك مقدرة سياسية وسيرته لا تبعث على التفاؤل".

وأقال سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أول أمس الاربعاء، في وقت متأخر من الليل وعين بدلا عنها أحمد الحشاني، وفي وقت تتخبط فيه البلاد في أزمة اقتصادية ومالية حادة، ويتزايد فيه السخط في الشارع بشأن أزمة غياب المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع الأسعار.

والحشاني خبير متقاعد في القانون وحاصل على درجة الماجستير في القانون العام في 1983 بكلية الحقوق، وهو من كوادر وزارة المالية والبنك المركزي حيث كان يشغل منصب مدير الشؤون القانونية.

وبحكم الدستور الجديد،الذي وضعه الرئيس سعيد عبر استفتاء شعبي عام 2022، يتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة من بينها تعيين رئيس الحكومة وأعضائها في ظل نظام رئاسي.

وقال الشابي "نستنكر الاختيار والأسلوب.. تونس في أشد الحاجة لحكومة انقاذ وبرنامج اصلاحات".

وحذر زعيم الجبهة من "انهيار" للمؤسسات في حال لم يتم الدفع بحكومة إنقاذ، مضيفا "تونس تغرق وأصبحت قضية دولية".

وأطاح الرئس سعيد قبل عامين بالأحزاب من الحكم وحل البرلمان وعدة هيئات دستورية أخرى عقب إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021، بدعوى مكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.

ويتهمه معارضوه بالتأسيس لحكم فردي وتقويض أسس الديمقراطية في البلاد. وتطالب الجبهة وأحزاب أخرى معارضة بتنحيه عن الحكم.