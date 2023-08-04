النهار الكويتية: حدائق المنتزة بالإسكندرية وجهة سياحية عالمية لعشاق الأجواء الملكية

وصفت صحيفة "النهار" الكويتية حدائق المنتزة بمدينة الإسكندرية بأنها باتت وجهة سياحية عالمية لعشاق الأجواء الملكية كونها أكبر حديقة ساحلية على حوض البحر المتوسط تخدم 5 ملايين سائح مصري وأجنبي سنويا.

وذكرت الصحيفة، في تحقيق مصور لها تحت عنوان "حدائق المنتزة لعشاق الأجواء الملكية" اليوم الجمعة، أنه وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي خضعت حدائق المنتزه الملكية في الإسكندرية لأكبر عملية تطوير وتجميل في تاريخها من أجل وضعها على خارطة المقاصد السياحية العالمية، وكانت التوجيهات أن يراعى الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي لحدائق المنتزه، لتصبح حقا لكل المصريين ومتاحة بعد تطويرها لاستقبال السياح وكل شرائح المجتمع.

وأضافت الصحيفة أنه وقبل نحو 130 عاما- وقع الخديوي عـبـاس حـلـمـي الـثـاني، في عشق بقعة على طرف الإسكندرية الشرقي، حيث ربوتان عاليتان بمحاذاة شاطئ البحر، يبلغ ارتفاعهما 16 مترا، وبينهما ضلع صـغـيـر، وفــي طـرفـه الـشـمـالـي، جـزيـرة صغيرة، ليقرر الخديوي أن تكون هذه البقعة بألسنتها الجميلة الداخلة في الـبـحـر مـصـيفا لـه، فـأمـر بإنشاء قصر أنيق، على إحدى الربوتين هو (قصر الســلامــلــك)- أي مكان للاسـتجـمـام والراحة باللغة التركية.

ولفتت إلى أن عباس حلمي الثاني عهد إلى المهندس اليوناني ديمتري فابريشيوس بناء القصر على الطرز النمساوية السائدة في القرن التاسع عشر إرضاء لرغـبـة صديقته الكونتسية ماري تورك فون زندو، والتي أصبحت فيما بعد زوجته.

وأشرت "النهار" إلى أن الإنشاءات الملكية في حدائق المنتزه لم تتوقف في عهد الملك فؤاد الأول والملك فاروق، إذ أضيف إليها (قصر الحرملك) التاريخي، والصوبة الملكية، وكشك الشاي، والطاحونة وبرج الساعة، وكوبري جزيرة الشاي، والفنار وغيرها، واعتبرت الأسرة العلوية الحدائق مصيفا رئيسيا للأسرة المالكة حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، حيث الت القصور والحدائق إلى الدولة وفتحت أبوابها للمواطنين للاستمتاع وقضاء أوقات الفراغ والاستجمام على شواطئها.وعلى مدار السنوات الماضية، ظلت حدائق قصر المنتزه التاريخية.

ونوهت الصحيفة إلى أن مشروع تطوير حدائق قصر المنتزه بدأ في أغسطس 2020 وشمل زيادة عدد الوحدات الفندقية من 225 إلى 926 وحدة موزعة بين (قصر السلاملك - فندق خمس نجوم - فندق أربع نجوم - فندق فلسطين)، ما يسهم في خدمة السياحة، هذا إلى جانب تنفيذ 4 بحيرات صناعية يربط بينها 3 شلالات من الأحجار الطبيعية على مساحة 31 ألف متر مربع وتعتبر رئة جديدة للزوار وعامل جذب إضافيا، بالإضافة إلى عمل البحيرة كخزان مياه لري حدائق قصر المنتزه بطاقة إجمالية 20 ألف متر 3/يوم.