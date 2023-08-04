جوتيريش يعلن تشكيل مجلس استشاري جديد للأمم المتحدة يركز على الإنجازات العلمية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الخميس، عن تشكيل مجلس استشاري جديد سيقدم المشورة لقادة الأمم المتحدة بشأن الإنجازات في مجال العلوم والتكنولوجيا.



وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة أن اللجنة ستبقي قادة الأمم المتحدة على اطلاع بكيفية الاستفادة من مزايا التقدم وتخفيف المخاطر المحتملة.



وقال جوتيريش: "يمكن للتقدم العلمي والتكنولوجي أن يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - لكنه يؤدي أيضا إلى ظهور مخاوف أخلاقية وقانونية وسياسية تتطلب حلولا متعددة الأطراف".



وأضاف أن المجلس سيعزز دور الأمم المتحدة كمصدر موثوق للبيانات والأدلة.



وتابع أنه بالإضافة إلى الخبراء الذين يعملون بالفعل في الأمم المتحدة، سيتشكل المجلس من سبعة علماء من مختلف التخصصات يعملون في جامعات في كندا والأرجنتين وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة. وأنه سيرتبط أيضا بشبكة من المؤسسات العلمية المتنوعة من جميع أنحاء العالم.



يشار إلى أن أحد الأعضاء في المجلس الألماني- الأمريكي الفائز بجائزة نوبل توماس سودهوف، عالم الكيمياء الحيوية في جامعة ستانفورد. وفي عام 2013، حصل هو وعالمان آخران على جائزة نوبل في الطب لاكتشافهما آليات النقل الأساسية في الخلايا.