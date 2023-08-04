هبوب عاصفة ترابية على مدينة أبو سمبل

شهدت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب مدينة أسوان، اليوم الجمعة، رياحا محملة بالأتربة، وسجلت درجات الحرارة اليوم في المحافظة العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة، الرطوبة 11%، الرياح 10 كم / الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن مفاجأة جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة؛ إذ تضرب البلاد 3 ظواهر جوية منها، أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس على القاهرة، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.