مراكز الشباب بالمنيا تشارك في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء مع استمرار ممارسة الأنشطة

صرح مندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن مراكز الشباب تشارك في خطة ترشيد الكهرباء، على مستوى المحافظة، حيث تابع سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة فى الفترة من 1 إلى 3 أغسطس مراكز شباب كل من مدينة مغاغة، بلهاسه، ميانه، دهروط، العباسية، لتفعيل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم متابعة تركيب لمبات الليد بجميع المنشات الرياضية وعدم استخدام الكاتل ومتابعة الإنارة للملاعب، والتنبيه على تخفيف الإضاءة الخارجية للمبانى وغلق التيار الكهربائى فى أوقات عدم ممارسة النشاط من صالات الأنشطة والحد من التكييفات، ومتابعة إضاءة الملاعب والمكاتب، وطفايات الحريق ووسائل الأمن والسلامة وتوصيلات الكهرباء والالتزام بمواعيد عمل مراكز الشباب والأندية.

ونوه عكاشة إلى أن ذلك يتم مع الالتزام بتنفيذ الأنشطة والفعاليات بالهيئات الشبابية والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل.