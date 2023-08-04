الجيش السوري: تدمير وإسقاط 5 مسيرات للمعارضة السورية

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أعلنت وزارة الدفاع السورية تدمير وإسقاط خمس مسيرات في محافظة حلب أطلقتها فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "قواتنا المسلحة تدمر طائرتين مسيرتين وتسقط ثلاثاً أخرى للتنظيمات الإرهابية حاولت الاعتداء على بعض وحداتنا العاملة في ريف حلب الشمالي والغربي".

واضافت الوزارة بأنها "ترد على التنظيمات الإرهابية باستهداف مقرات قيادتها على الاتجاه ذاته وتوقع عدداً من القتلى والمصابين بين صفوفها".

وشنت الطائرات الحربية التابعة للجيش السوري عدة غارات على مناطق سيطرة فصائل المعارضة في ريف حلب.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لـ (د.ب.أ) " أطلقت طائرات حربية تابعة للقوات الحكومية السورية عدة صواريخ إضافة لقصف مدفعي طال مدينة البارة ومحيطها بريف حلب أصيب خلاله 7 مدنيين إضافة إلى دمار واسع في الممتلكات".

وتشهد مناطق ريف حلب الشمالي والغربي تصعيدًا بين فصائل المعارضة والقوات التركية من جهة والقوات الحكومية وقوات قسد من جهة أخرى.