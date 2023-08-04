استكمالا للدور التنويري والثقافي والإسهام في إثراء الطفل، بالقيم والأخلاقيات وإحاطته بالمعلومات التاريخية، فضلا عن المشروعات التنموية الجديدة، تصطحب الإعلامية سلمى صباحي، الشهيرة بـ«ماما سلمى» الأطفال المشاركين ببرنامج «أطفال الحياة» المذاع عبر شاشة «الحياة»، صباح غدا السبت، في جولة بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويصطحب الأطفال في الجولة؛ د .أحمد أبو زهره المشرف الفني على دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، والدكتور زين زين عبد الهادي، المشرف العام على مكتبة العاصمة بمدينه الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمد فضالي، المشرف على متحف عواصم مصر.



ومن المقرر عرض الحلقة في تمام العاشرة والنصف صباح السبت، ويعرض البرنامج يومي الجمعة (11 صباحا) والسبت (10.30 صباحا) على شاشة الحياة.



البرنامج من تقديم الإعلامية سلمى صباحي، ورئاسة تحرير مروة حجازي، وبروديور ريهام مجدي، وإخراج عبدالفتاح هضر.