الشرطة البرازيلية تلقي القبض على رجل أعمال لقطعه أشجار الأمازون بشكل غير قانوني

ألقت الشرطة في البرازيل القبض على رجل أعمال بشبهة قطع أشجار بشكل غير قانوني في غابات الأمازون المطيرة.

وقالت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على رجل الأعمال في ولاية بارا، ووصفت المشتبه به بأنه "أكبر مدمر" يتم استجوابه على الإطلاق في أمازون.

كما صادرت محكمة 16 مزرعة و10 آلاف رأس ماشية وجمدت أصول بقيمة 116 مليون ريال (1ر24 مليون دولار).

واستولى المشتبه به بشكل غير قانوني على أكثر من 21 ألف هكتار من الأراضي العامة بالتعاون مع متواطئين، وفقا للشرطة. وتردد أنهم قاموا بالاحتيال بتسجيل قطع أراضي قريبة من أراضيهم بأسماء أقاربهم.

ووفقا للشرطة، تمت بالفعل تسوية أكثر من 6500 هكتار من الغابة المطيرة بالأرض من أجل استخدام هذه المناطق في تربية المواشي.

ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة "دبليو دبليو إف"، تستحوذ غابات الأمازون، وهي أكبر غابة مطيرة في العالم، على 12% من المياه العذبة في الكوكب، وتأوي 10% من كل الكائنات في العالم.

ويقدر الصندوق بأنه تم بالفعل تدمير نحو 20% من المساحة الأصلية للأمازون. ويخشى علماء من أن خسارة 25% من هذه المساحة هي نقطة تحول، قد لا يكون بالإمكان عندها أن يتعافى النظام البيئي.