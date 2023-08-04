رقم قياسي لصادرات اليابان الزراعية والسمكية خلال النصف الأول من 2023

ارتفعت صادرات اليابان من المواد الغذائية والزراعية والأسماك خلال الأشهر الستة الأولي من العام الجاري بنسبة 6ر9% مقارنة بالعام الماضي، حيث حققت رقما قياسيا، بلغ 4ر714مليار ين (0ر5مليار دولار)، حيث ارتفع الطلب بالمطاعم وصناعات التجزئة وسط استمرار تلاشي تداعيات جائحة كوفيد -19، حسبما أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة .

ووفقا لبيانات وزارة الزراعة والغابات والمصايد السمكية، ساهم في هذه الزيادة خلال الفترة يناير-يونيو الصادرات القوية إلى الصين، والتي ارتفعت بنسبة 2ر16% لتصل 4ر139مليار ين، وهونج كونج بواقع 8ر25% إلى 4ر115مليار ين ، إضافة إلى ضعف الين، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

ولكن الوزارة قالت إنه يتعين متابعة الوضع فيما يتعلق بالأسواق في الصين وهونج كونج، عن كثب.

وكثفت الصين وهونج كونج مؤخرا الفحص الاشعاعي لواردات المأكولات البحرية من اليابان، ما تسبب في تأخير في إجراءات الإفراج الجمركي.

وجاء تشديد الإجراءات قبل إطلاق المياه المشعة المعالجة التي تحتوى على تركيز لمادة تيرتيوم بنسب منخفضة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة إلى البحر . ومن المقرر أن يتم تصريف المياه في وقت ماء في الصيف الجاري.

وحددت اليابان هدفا لزيادة صادراتها السنوية من المواد الغذائية والزراعية إلى تريليوني ين بحلول عام 2025وإلى خمسة تريليونات ين بحلول عام 2023.