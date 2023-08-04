وزير الدفاع اليوناني يتلقى نتائج تحقيق حول انفجارات بمستودع ذخيرة

تلقى وزير الدفاع اليوناني، نيكوس ديندياس، نتائج تحقيق إداري، فيما يتعلق بالانفجارات، التي وقعت بسبب حريق هائل، خرج عن السيطرة، في مستودع للذخيرة، بقاعدة لسلاح الجو اليوناني، بالقرب من "فولوس"، وسط البلاد، في 27 يوليو الماضي.

وقدم اليوم الجمعة، قائد القوات المسلحة التقرير للوزير، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم.

وتشير المعلومات، التي تم إصدارها بشكل غير رسمي إلى أن استنتاجات التقرير، تؤكد على "عملية تنظيف تتسم بالإهمال في الجزء الشمالي المنحدر، المتعذر الوصول إليه، للمعسكر، حيث نشب الحريق وانتشر بعد ذلك إلى المنطقة، التي تحتوي على مستودعات مفتوحة ومغلقة".

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن "منطقة حاجز النيران" حول المستودعات كانت ضيقة للغاية وغير كافية لمنع الحمل الحراري الشديد"

ولاحظت لجنة التحقيق "إغفال وإهمال من جانب أفراد سلاح الجو اليوناني" وسيكونون مسؤولين عن أدوار كل منهم، كما هو مسجل في استنتاج التقرير.

وفي أعقاب الحادث، تم عزل قائد الجناح القتالي، من منصبه.

ويعتبر الجناح القتالي، رقم 111، في مدينة "نيا أنخيالوس" واحدا من أكثر الأصول قيمة لسلاح الجو اليوناني، حيث يضم حوالي نصف مقاتلات "إف.16" للبلاد.