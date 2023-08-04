قرر الملياردير التشيكي دانيل كريتينسكي عدم زيادة حصته في شركة إيفيدين للبيانات والأمن السيبراني التابعة لمجموعة أتوس إس إي الأوروبية متعددة الجنسيات لتكنولوجيا المعلومات، بعدما أعرب نواب في البرلمان الفرنسي عن مخاوفهم في هذا الشأن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم الملياردير التشيكي قوله إن كريتينسكي لن يرفع حصته في شركة إيفيدين عن 5ر7%، ولن يكون له أي "دور نشط" في الشركة.

ووقع حوالي ثمانين سياسيا فرنسيا على خطاب نشرته صحيفة لو فيجارو، أعربوا فيه عن مخاوفهم من احتمال أن تفقد فرنسا السيطرة على الشركة، التي تقوم بأعمال لصالح الجيش، وتطور أجهزة كمبيوتر خارقة.

وتجري مجموعة اتوس محادثات مع كريتينسكي بشأن احتمال شراء شركة تيك فونديشنز التابعة لها، أما بقية قطاعات المجموعة، بما في ذلك قطاع أجهزة الكمبيوتر الخارقة، فسوف تظل مدرجة تحت شركة إيفيدين، بحسب وكالة بلومبرج.

وكان نواب البرلمان الفرنسي أثاروا مخاوف بشأن ضلوع طرف أجنبي في أنشطة إيفيدين، حيث إن الكمبيوترات الخارقة التي تنتجها الشركة تدخل في مجال الصناعات النووية.

وقال المتحدث باسم المليادير التشيكي إن كريتينسكي يتفهم الأهمية الاستراتيجية لشركة إيفيدين، "وسوف يحترم السيادة الوطنية بشكل كامل"، وأضاف أن "مخاوف البرلمانيين مشروعة، ولكنها تستند إلى افتراضات لن تثبت صحتها".