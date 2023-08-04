 الكويت: الاستمرار في تطبيق سياسة تعيين الكويتيين في الوظائف الحكومية محل الوافدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت: الاستمرار في تطبيق سياسة تعيين الكويتيين في الوظائف الحكومية محل الوافدين

علم الكويت
علم الكويت

نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 7:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 7:08 ص

 أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه مستمر بتطبيق سياسة الإحلال في الوظائف لكافة الجهات الحكومية للكويتيين محل الوافدين في الوظائف تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق.

وقال الديوان الكويتي -في تغريدة له ردا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن (عودة الاستعانة بخدمات غير الكويتيين في بعض الجهات الحكومية)- إنه قام منذ البدء بمتابعة سياسة الإحلال لدى كافة الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وملؤها بالكوادر الوظيفية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.


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