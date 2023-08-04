الكويت: الاستمرار في تطبيق سياسة تعيين الكويتيين في الوظائف الحكومية محل الوافدين

أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي أنه مستمر بتطبيق سياسة الإحلال في الوظائف لكافة الجهات الحكومية للكويتيين محل الوافدين في الوظائف تنفيذًا لقرار مجلس الخدمة المدنية السابق.

وقال الديوان الكويتي -في تغريدة له ردا على ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن (عودة الاستعانة بخدمات غير الكويتيين في بعض الجهات الحكومية)- إنه قام منذ البدء بمتابعة سياسة الإحلال لدى كافة الجهات الحكومية وفقا للنسب المقررة لكل مجموعة وظيفية وملؤها بالكوادر الوظيفية وفقا لآلية التعيين المتبعة وهي التسجيل بخطة التوظيف المركزي.