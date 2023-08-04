 الرئيس التونسى: يجب أن ينخرط القضاة فى معركة تطهير البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسى: يجب أن ينخرط القضاة فى معركة تطهير البلاد


نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 6:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 6:58 ص

أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، مشيرا إلى أهمية استقلالية القضاء واستقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد، الخميس مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش معه مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة.

ولفت الرئيس -بحسب بيان صحفي- إلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى بحجة احترام الإجراءات في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.


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