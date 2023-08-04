 إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية ورفع 257 طن قمامة ومخلفات بالفيوم - بوابة الشروق
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إزالة حالة تعد بالبناء على أرض زراعية ورفع 257 طن قمامة ومخلفات بالفيوم

مصطفى البنا
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:53 ص

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم من إزالة حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية ورفع 257 طن قمامة ومخلفات خلال حملات النظافة.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مجلس المدينة، إن التعدي عبارة عن حوائط بالطوب الأبيض على قطعة أرض زراعية بمساحة 12 سهما بزمام الكعابي الجديدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأكد أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى أسفرت عن رفع 249 طن قمامة و8 أطنان أتربة مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإزالة تعديات البناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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