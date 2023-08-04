حذرت إدارة الأرصاد الجوية في قطر، من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل أحيانا، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر أحيانا، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا، مع غبار خفيف إلى غبار مثار. وفي البحر يصاحبه غبار عالق وسحب متفرقة، ويكون غائما جزئيا أحيانا.

وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة نهارا. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا.

ويتراوح مستوى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، تنخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا.

ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و4 أقدام يصل إلى 5 أقدام أحيانا. وفي البحر يتراوح بين 3 و5 أقدام، يصل إلى 8 أقدام أحيانا.

وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 45 درجة مئوية.

وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي:

الدوحة: أدنى جزر في الثانية عشرة و49 دقيقة ظهرا.

الوكرة: أعلى مد في السادسة وعشر دقائق صباحا. وأدنى جزر في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

مسيعيد: أعلى مد في السابعة وثماني دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة ودقيقتين ظهرا.

الخور: أدنى جزر في التاسعة و55 دقيقة صباحا.

الرويس: أعلى مد في السابعة ودقيقة واحدة صباحا. وأدنى جزر في الواحدة وتسع دقائق ظهرا.

دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و55 دقيقة ظهرا..وأدنى جزر في الخامسة و52 دقيقة مساء.

تغرب الشمس عند الساعة السادسة و17 دقيقة.