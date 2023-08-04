مدرب المصري: واجهنا ظروف صعبة قبل مواجهة الأهلي في الكأس

شدد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، على أن فريقه واجه مشكلات عديدة قبل مواجهة الأهلي ضمن منافسات كأس مصر.

المصري البورسعيدي تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، بعد تقدمه في الدقيقة 95 من عمر المباراة، ثم عاد الأهلي بعد دقيقتين ليدرك التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدف الفوز في الشوط الإضافي الثاني.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «المحور»: «الجهاز الفني بقيادة علي ماهر تسلم المهمة قبل مباراة الأهلي ب4 أيام فقط. أشيد بالروح القتالية للاعبي الفريق، رغم المشاكل التي واجهتهم على أرض الملعب».

وأضاف: «تسلمنا الفريق في حالة نفسية سيئة بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة، وهو ما ألقى بظلاله على اللاعبين، كما أننا عانينا من مشاكل بدنية وإصابات أهمها إسلام عطية وزياد فرج وحسن علي».

وتابع: «لن أتحدث عن الجدل التحكيمي خلال المباراة، ولكننا نعد جماهير بورسعيد بموسم أفضل وأداء ونتائج مختلفة».

وأتم: «مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي وعد بتلبية طلبات الجهاز الفني بقيادة علي ماهر، والبداية كانت بالتعاقد مع محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي».