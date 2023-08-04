سحابة تشبه الفطر النووي في جنوب روسيا تثير ذعر السكان

سيطرت حالة من الخوف على سكان مدينة قازان الروسية، ولجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة صور ومقاطع فيديو لسحابة كبيرة تشبه سحابة "الفطر النووي".



وقال سكان قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية ( كيان فيدرالي ضمن الاتحاد الروسي)، إنهم رأوا سحابة "مخيفة" على شكل فطر في السماء، مساء الأربعاء الماضي، تشبه الشكل الذي يحدث بعد انفجار نووي.



وفي وقت لاحق، قالت وكالة أنباء قازان المحلية إن هذه الظاهرة الجوية هي سحابة "تراكمية" أو "سندانية".



وتعرف السحابة الركامية بأنها سحابة عمودية كثيفة تحتوي على عاصفة رعدية، تتكون من هواء دافئ ورطب وغير مستقر يرتفع وينقلب لأعلى، يتسبب هذا في تسطيح الجزء العلوي من السحابة وانتشاره في سندان أو شكل فطر، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.



وتقول وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن هذا النوع من السحابة من المرجح أن يتشكل في خطوط العرض الاستوائية على مدار العام وخلال موسم الصيف عند خطوط العرض العليا.



وأجرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية "ريا نوفوستي" مقابلة مع متحدث باسم وزارة البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية تتارستان الذي سعى إلى تخفيف مخاوف السكان بعد رصد التكوين على شكل فطر في السماء.



وقال المتحدث إن السحابة التي تشبه "الفطر النووي" هي نوع من التراكم، مضيفا أن "الهواء الدافئ أخف من الهواء البارد ويمكن رؤية صعوده إلى الطبقات الوسطى من الغلاف الجوي على شكل سحابة فطر".



وأوضح أن هذه الظاهرة الجوية تسمى انعكاسًا أو سحابة سندانية. وتابع : "هذا نوع خاص من السحابة التراكمية التي تتصاعد إلى ارتفاع يتراوح بين 12 و 15 كيلومترًا، ثم تبدأ في التعتيم".



وتتزايد المخاوف العالمية من استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن روسيا ألمحت لاحتمالية استخدام الأسلحة النووية في مناسبات عدة.