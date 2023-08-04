مصرع وفقدان 147 شخصا جراء الكوارث الطبيعية في الصين خلال يوليو

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كشفت السلطات الصينية، الجمعة، أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في يوليو الماضي أسفرت عن مصرع وفقدان 147 شخصا.

وفي 28 يوليو الماضي، ضرب إعصار دوكسوري مناطق عدة شمالي البلاد، وخاصة العاصمة بكين، مخلفًا دمارا واسعا جرّاء الأمطار الغزيرة التي تبعته.

وقالت إدارة الأحوال الطارئة في الصين: "تأثر 16018 فردا بالكوارث الطبيعية المختلفة، توفي أو فقد 147 شخصا بسبب الفيضانات، وتم نقل 703 آلاف شخص بشكل عاجل إلى أماكن أخرى أكثر أمنا"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت في بيان: "أثرت الفيضانات والكوارث الجيولوجية الأخرى على الأفراد بدرجات متفاوتة".

ولفت البيان إلى انهيار أكثر من 2300 منزل، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة 15.8 مليار يوان (2.2 مليار دولار).

والأربعاء، أعلنت الصين أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد بين مساء السبت وصباح الأربعاء "تعد الأقوى منذ بدء تسجيل البيانات قبل 140 عاما".