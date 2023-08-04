مقتل 18 شخصا إثر حادث سقوط حافلة فى واد بالمكسيك

قتل مالا يقل عن 18 شخصا يوم الخميس إثر سقوط حافلة سياحية في واد بعمق 40 مترا في المكسيك.

وذكر مكتب المدعي العام في ولاية ناياريت غربي المكسيك، أنه جرى نقل 20 مصابا إلى مستشفى في تيبيك، عاصمة الإقليم.

ووفقا لما ورد فإن غالبية الركاب كانوا أجانب، من الهند وإفريقيا وجمهورية الدومينيكان، وكان بعضهم يسافر إلى الولايات المتحدة. وكانت الحافلة في طريقها من مكسيكو سيتي إلى مدينة تيخوانا الحدودية.

وتم اعتقال سائق الحافلة، حيث تشير التحقيقيات الأولية إلى وجود شبهة أن سرعته عند منعطف على الطريق كانت السبب في الحادث.

ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وأجزاء أخرى من العالم عبور الحدود الشمالية للمكسيك إلى الولايات المتحدة كل عام.