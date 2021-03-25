ارتفاع أرباح كريدي أجريكول خلال الربع الثاني

يعتزم المساهمون الإقليميون في بنك كريدي أجريكول الفرنسي شراء كمية جديدة من أسهم البنك بقيمة مليار يورو (1ر1 مليار دولار)، في الوقت الذي حقق فيه البنك زيادة في أرباح الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المساهمون الإقليميون في البنك، إنهم يعتزمون زيادة حصتهم في كريدي أجريكول إلى حوالي 65%، مع السعي لاتمام الخطوة بنهاية النصف الأول من العام المقبل، بحسب شركة ساس رو لا بويت أحد المساهمين في البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه العملية تشبه عملية شراء أسهم في البنك بقيمة مليار يورو في نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن بنك كريدي أجريكول زيادة صافي الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25% إلى 04ر2 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا بقيمة 43ر1 مليار يورو.