 مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل بشبين القناطر - بوابة الشروق
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مصرع فتاتين صدمتهما سيارة نقل بشبين القناطر

محمود عواد:
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 11:47 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 11:47 م

لقيت فتاتين مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين وهما: "مريم ن ج" 15 عاما، و "ليلي أ ع" 16 عاما، إثر اصطدام سيارة نقل بهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وأضاف بأنه لم يتعمد دهسمها.


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