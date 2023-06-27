بولندا: موسكو لا تزال توجه جنود مجموعة فاجنر المتمركزين في بيلاروس

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، خلال زيارته لمركز عمليات البحرية البولندية في جدينيا اليوم الجمعة، إن موسكو لاتزال توجه جنود مجموعة فاجنرالروسية الخاصة في بيلاروس بشكل كامل، فيما تم إطلاعه على المناورات البحرية الروسية التي تجري حاليا في بحر البلطيق.

وقال دودا إنه لا يمكن اعتبار مجموعة فاجنر، جيشا خاصا:" لا أشك في أن الدولة الروسية هي التي تتحكم بالفعل في الأعمال التي نفذتها فاجنر".

وترى بولندا أن نشر المجموعة في بيلاروس هو جزء من التهديد الموجه من موسكو وسط الحرب الدائرة حاليا ضد أوكرانيا.

يشار إلى أنه بعد إخفاق الانقلاب الذي قام به يفجيني بريجوجين زعيم فاجنر، تم إرسال الآلاف من الأفراد المسلحين إلى بيلاروس، مع استمرار غموض وضعهم ومهمتهم .

وتشير تقديرات المسؤولين العسكريين في بولندا وليتوانيا إلى أن هناك حاليا نحو أربعة آلاف من مقاتلي فاجنر في بيلاروس.

وتوجه هؤلاء المقاتلين إلى بيلاروس في أعقاب إلغاء بريجوجين انتفاضة استمرت يوما واحدا في روسيا في يونيو الماضي بعد محادثات قيل إن زعيم بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو توسط فيها.