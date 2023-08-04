سجلت سوق السيارات الجديدة زيادة بنسبة 28.3% خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على السيارات الكهربائية.

وأظهرت بيانات الرابطة التجارية لصناعة السيارات في المملكة المتحدة أنه يتم تسجيل سيارة كهربائية كل 60 ثانية، فيما ارتفعت الطلبيات بنسبة 87.9%.

وتتوقع الرابطة تسجيل سيارة كهربائية كل 50 ثانية بحلول نهاية 2023، ثم سيارة كل 40 ثانية في 2024، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وتم تسليم إجمالي 143 ألفا و921 سيارة خلال شهر يوليو، وتصدرت السيارة "فورد بوما" القائمة.

ورغم أن مبيعات يوليو هي الأفضل مقارنة بنفس الشهر منذ 2020 حينما تمكن المشترون من شراء السيارات بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، لا تزال حالة السوق، بشكل عام، دون مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وفي حين تم تسجيل طلب متزايد على تسجيل السيارات الهجينة والكهربائية الهجينة، كانت أعلى نسبة زيادة في السيارات الكهربائية، بواقع 87.9% لتمثل 16% من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة خلال الشهر.