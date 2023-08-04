مهرجان جرش في الأردن يوفر فرصة لأهالي المدينة الأثرية للتعريف بمنتجاتهم التقليدية

بمجرد الدخول إلى شارع الأعمدة في وسط مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن خلال فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حتى تبدأ روائح المخبوزات في مداعبة الأنوف.



مصدر الرائحة الشهية هو وضحة زريقات، المعروفة باسم أم معتصم، وهي سيدة ستينية تجلس بزيها التقليدي الأردني أمام فرن صغير تخبز بداخله معجنات بنكهات متنوعة.



وقبل أن تنشر الشمس أشعتها، تكون أم معتصم قد دخلت مطبخ منزلها الريفي في إحدى قرى جرش لتجهيز العجين والزعتر والجبن وأصناف أخرى، قبل حملها والتوجه بها إلى مكانها المخصص في شارع الأعمدة الرومانية لإعداد المخبوزات وبيعها لزوار مهرجان جرش.



وقالت أم معتصم لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنها تحضر المخبوزات بعناية كبيرة، وتحرص على أن تكون نكهتها لذيذة حتى تمنح زبائنها تجربة مميزة للأطعمة التراثية المنزلية.



وتشير أم معتصم إلى تقدم منتجاتها بأسعار رمزية، قائلة إن العديد من زبائنها يتواصلون معها لتوصيتها على إعداد مخبوزاتها بكميات كبيرة بعد انتهاء المهرجان.



سعاد عبد الله المعروفة باسم أم محمد سيدة جرشية أخرى تعرض منتجاتها الغذائية أيضا على الطاولة الصغيرة المخصصة لها في شارع الأعمدة، وهي منتجات تم إعدادها منزليا وبالطرق التقليدية القديمة.



لا تستقطب هذه المأكولات الأردنيين فقط، على حد قول أم محمد، بل تبيع الكثير من منتجاتها الغذائية إلى زوار مهرجان جرش العرب والأجانب، مستفيدة من أسعارها المنخفضة بالمقارنة مع المنتجات الغذائية المحفوظة.



وقالت أم محمد "أنزل إلى السوق أو بستان زوجي وأختار أفضل المنتجات، من الخيار والبندورة وورق العنب وحتى الزيتون، وعملهم ليس سهلا ويحتاج إلى جهد كبير، ودائما ما يساعدني أولادي".



وأضافت أن مشاركتها في مهرجان جرش للسنة الثانية تحقق لها ربحا ماديا جيدا لكنه غير دائم، إذ يستمر المهرجان 15 يوما بحد أقصى سنويا.



وفضلا عن المأكولات التقليدية لمحافظة جرش، تحتوي بعض الطاولات في شارع الأعمدة على مشغولات يدوية ومصوغات مصنوعة من الخشب والخرز والأحجار الكريمة.



لا تعتمد لمياء نشوان على أيام مهرجان جرش فقط لبيع مشغولاتها للزوار، بل تتخذ منه وسيلة ترويجية لما تصنعه من حلي وأساور وخواتم مطلية بالذهب، وتعرف زوار المهرجان على منتجاتها المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي.



* جزء من المهرجان



قال أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش، إن أبناء المحافظة "هم جزء مهم من المهرجان، وانعكاس لتاريخ وحضارة وثقافة الأردن بشكل عام، ومدينة جرش بشكل خاص"، مضيفا أن مشاركتهم تشكل فرصة اقتصادية وتسويقية مهمة خلال أيام المهرجان وما بعده.



وأبلغ سماوي وكالة أنباء العالم العربي بأن ما يقرب من 300 حرفي ومهني من جمعيات خيرية ومراكز تنمية اجتماعية، داخل جرش وخارجها، شاركوا في فعاليات المهرجان، منهم 110 سيدات تابعات لوحدة تمكين المرأة في بلدية جرش، وتم تخصيص أكثر من 250 طاولة لعرض منتجاتهم على امتداد شارع الأعمدة، أو في ساحات المدينة الأثرية الرئيسية.



وأشار سماوي إلى أن الزوار، الذين من المتوقع أن يصل عددهم الإجمالي طيلة أيام المهرجان إلى 250 ألف زائر، يمكنهم التعرف على أنواع الأطعمة الشعبية والتراثية والتحف والقطع التاريخية والحضارية التي تعكس طبيعة المكان.



وتابع قائلا "كذلك يمكن شرائها بشكل مباشر من العارضين، أو توصيتهم لتجهيز طلبيات صغيرة أو كبيرة".



وقال سماوي إن الدورة 37 لمهرجان جرش هذا العام "تشهد تنوعا كبيرا في الفعاليات والفنون والثقافات المختلفة عبر 430 فعالية فنية وثقافية، يشارك فيها أكثر من 2500 فنان يمثلون 30 دولة عربية وأجنبية".



وجرش من أهم المدن الأثرية في الأردن، ويعود تاريخها إلى عهد الإسكندر الأكبر في القرن الرابع قبل الميلاد، وتضم آثارا يونانية ورومانية، وهي من أبرز الوجهات السياحية في المملكة.