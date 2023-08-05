فصل التيار الكهربائي عن 6 مناطق بمركز أبو تشت بقنا غدا

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، التابعة لمحافظة قنا، اليوم الجمعة، فصل التيار الكهربائي، عن عدد من المناطق بنطاق مركز أبوتشت غدا السبت.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، أن فصل التيار الكهربائي سيبدأ في تمام الساعة الرابعة صباحا و يستمر حتى الساعة السابعة صباحا، لإجراء أعمال صيانة للمغذيات الكهربائية.

وأشار إلى أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها تشمل مناطق: أبو تشت 2، السليمات وتوابعها، عزبة البوصة وتوابعها، العوامر الغربية وتوابعها، الظهير الصحراوي، عزبة البوصة وتوابعها.

وأضاف أنه سيتم إعادة التيار الكهربائي، فور الانتهاء من أعمال صيانة المغذيات الكهربائية.

وطالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، القطاعات الخدمية والحكومية والمواطنين القاطنين بالمناطق المذكورة، بأخذ احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لحين عودة التيار مرة أخرى.