الأمم المتحدة تؤكد سعيها لمواصلة تصدير الأسمدة الروسية ضمن اتفاقية تصدير الحبوب

أكدت الأمم المتحدة مواصلتها كل الجهود الممكنة لضمان استمرار تصدير الأغذية والأسمدة الروسية تنفيذًا للبروتوكول الموقع ضمن صفقة تصدير الحبوب.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح صحفي اليوم الخميس وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إلى أنه ليس بوسعه الإعلان عن أي مشاورات موسعة بهذا الصدد، وأن ريبيكا جرينسبان ما تزال على اتصال بالممثلين الأساسيين، بمن فيهم ممثلو روسيا الاتحادية، وهي تواصل جهودها مثل (نائب الأمين العام للأمم المتحدة) مارتن جريفيث.

ولفت إلى أنه لا توجد أي لقاءات موسعة. وقال "نحن نواصل بذل كل ما في وسعنا من أجل الحفاظ على الصادرات".